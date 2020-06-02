AC Transit因應宵禁令晚上7時半停止巴士服務

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因應Alameda縣警局宣布本周在全縣實施宵禁，服務東灣Alameda縣和Contra Costa縣的AC Transit宣布，由即日至周五，巴士服務會於晚上7時半後停駛。

非裔George Floyd被白人警員跪頸致死的事件，在灣區觸發連串搶掠和毀壞事故，Alameda縣警局宣布，周一起晚上8時至早上5時實施宵禁，希望有助遏止暴力事件發生。

為遵從宵禁令，AC Transit會於晚上7時半起停止巴士服務，屆時沒有人可以上巴士，但已在巴士上的乘客，可以繼續乘搭巴士到目的地，巴士服務會於早上5時恢復。

雖然Contra Costa縣並沒有在全縣實施宵禁，但AC Transit仍會在晚上7時半後在當地停止巴士服務，Contra Costa縣警局呼籲民眾，在晚上8時至早上5時留在室內。

查詢詳情，請瀏覽www.actransit.org

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