AC Transit因應宵禁令晚上7時半停止巴士服務

因應Alameda縣警局宣布本周在全縣實施宵禁,服務東灣Alameda縣和Contra Costa縣的AC Transit宣布,由即日至周五,巴士服務會於晚上7時半後停駛。

非裔George Floyd被白人警員跪頸致死的事件,在灣區觸發連串搶掠和毀壞事故,Alameda縣警局宣布,周一起晚上8時至早上5時實施宵禁,希望有助遏止暴力事件發生。

為遵從宵禁令,AC Transit會於晚上7時半起停止巴士服務,屆時沒有人可以上巴士,但已在巴士上的乘客,可以繼續乘搭巴士到目的地,巴士服務會於早上5時恢復。

雖然Contra Costa縣並沒有在全縣實施宵禁,但AC Transit仍會在晚上7時半後在當地停止巴士服務,Contra Costa縣警局呼籲民眾,在晚上8時至早上5時留在室內。

查詢詳情,請瀏覽www.actransit.org

