美國若制裁香港官員會涵蓋甚麼人

特朗普總統表明會制裁損害香港自治的內地及特區官員,預計會涵蓋甚麼人?如何制裁?

特朗普揚言制裁侵蝕香港自治及自由的官員,具體名單和措施未有,誰有機會有份?有學者估計,若基於國安法,制裁名單可以很闊,不只北京官員。

國際關係學者馮智政說:「我們用政治手段看,就不是考慮誰是真正負責令香港失去自治自由,而是美國對誰制裁時,中國會退讓和感受到威脅,按這兩種邏輯,法理邏輯或是指官員、港澳辦等,從政治邏輯,商界,甚至人大政協都身受其害。」

他說若計及反修例風波特區官員、行會成員、警務處處長都有機會被制裁,輕則不准入境、開銀行戶口,重則牽涉資產。

馮智政說:「(參考)北韓問題、伊朗核問題,制裁時有機會凍結你的資產,不僅不准你刪除戶口、提錢走,直頭可以凍結。看到有行會成員說最多賣樓就走,我相信如果要賣樓就快,當制裁當天開始,用最嚴厲制度,其實賣樓後的資產都不能流回香港。」

那他們的子女又會否受牽連?馮智政估計機會不大,但若資產來自或受惠於被制裁的人士或機構就會受影響。

根據行會資料,問責官員沒有人申報在美國有物業,只有是港區人大的行會召集人陳智思及成員史美倫有物業在美國。

有份負責制定草案內容的人大常委譚耀宗,根據他2012年在立法會的申報亦沒有美國物業。

