白宮附近多處起火 特朗普一度要到地堡暫避

明尼蘇達州非裔男子被警員跪頸死亡觸發示威浪潮不斷升級,全國至少40個城市與首都華盛頓宵禁;累計逾4,000人被捕,華盛頓與另外至少26個州出動國民警衛隊,肯塔基州一名男子,在清場期間中彈死亡,白宮附近多處被縱火,據報總統特朗普日前一度要到白宮地堡暫避。

入夜後,華盛頓街頭火光衝天,示威者投擲雜物助燃,火勢愈燒愈旺。火頭不只一處,白宮以北的拉斐特廣場有建築物起火 。

華盛頓周日晚宵禁令生效前,白宮附近仍有逾千人聚集,扯下建築物美國國旗。警方在廣場施放催淚彈、震撼彈與胡椒噴劑驅散。

當局擴大封鎖,華盛頓特區逾1,300名國民警衛隊員全數出動。司法部屬下法警局與緝毒局奉命到白宮周邊布防增援。

首都衝突持續多天,多間美國傳媒報道,上周五、首日示威當晚、數以百計示威者包圍白宮期間,特朗普與夫人梅拉尼婭,連同14歲小兒子巴倫,由特勤局安排進入地堡,逗留接近一小時,該處過往是作恐襲避難用途。

大火、催淚煙、警民對峙,類似畫面在全國多個城市上演,報道稱紐約市長白思豪女兒,周末參與示威期間被捕。

示威源頭明尼阿波利斯,有運油車強行衝上已封鎖的州際公路,撞向數以千計示威人群。民眾包圍汽車、爬上車身,運油車沒即時停下。目擊者表示司機被拉出車外、再被毆打,其後被捕。

另外、明尼蘇達州國民警衛隊,接獲死亡恐嚇,即日起配備步槍與實彈執勤。

