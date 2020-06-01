白宮附近多處起火 特朗普一度要到地堡暫避

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明尼蘇達州非裔男子被警員跪頸死亡觸發示威浪潮不斷升級，全國至少40個城市與首都華盛頓宵禁；累計逾4,000人被捕，華盛頓與另外至少26個州出動國民警衛隊，肯塔基州一名男子，在清場期間中彈死亡，白宮附近多處被縱火，據報總統特朗普日前一度要到白宮地堡暫避。

入夜後，華盛頓街頭火光衝天，示威者投擲雜物助燃，火勢愈燒愈旺。火頭不只一處，白宮以北的拉斐特廣場有建築物起火 。

華盛頓周日晚宵禁令生效前，白宮附近仍有逾千人聚集，扯下建築物美國國旗。警方在廣場施放催淚彈、震撼彈與胡椒噴劑驅散。

當局擴大封鎖，華盛頓特區逾1,300名國民警衛隊員全數出動。司法部屬下法警局與緝毒局奉命到白宮周邊布防增援。

首都衝突持續多天，多間美國傳媒報道，上周五、首日示威當晚、數以百計示威者包圍白宮期間，特朗普與夫人梅拉尼婭，連同14歲小兒子巴倫，由特勤局安排進入地堡，逗留接近一小時，該處過往是作恐襲避難用途。

大火、催淚煙、警民對峙，類似畫面在全國多個城市上演，報道稱紐約市長白思豪女兒，周末參與示威期間被捕。

示威源頭明尼阿波利斯，有運油車強行衝上已封鎖的州際公路，撞向數以千計示威人群。民眾包圍汽車、爬上車身，運油車沒即時停下。目擊者表示司機被拉出車外、再被毆打，其後被捕。

另外、明尼蘇達州國民警衛隊，接獲死亡恐嚇，即日起配備步槍與實彈執勤。

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