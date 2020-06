特朗普嘲諷州長表現軟弱 促更強硬對付示威者

【KTSF】

針對美國連日發生的反警暴示威及搶掠事故,特朗普總統周一在與州長舉行的視象會議中,嘲諷他們表現「軟弱」,要求州長要更強硬對付示威者。

特朗普周一在執法和國安官員陪同下出席這場視象會議,他對各州長說,必須更強硬對付示威者,他亦批評州長的應變能力。

特朗普直言:「你們大多數人都很軟弱,你們必須作出拘捕。」

非裔男子George Floyd被白人警員跪下壓頸致死事件,在全美多地觸發反警暴示威浪潮,原本和平的示威演變成搶掠及毀壞事故,白宮對出的歷史公園被人縱火。

特朗普敦促州長出動國民警衛軍應對示威,他說國民警衛軍有助緩和明尼阿波利斯市的情況,他要求出現暴力事故的城市,例如紐約、費城和洛杉磯,也應出動國民警衛軍協助,他們不這樣做,被人看成是「傻子」。

特朗普對州長說:「你們要去拘捕,要追查,要把他們關進窂獄十年,這樣就再也看不到類似事情發生,我們在首都華盛頓正這樣做,我們將會做一些大家前所未見的事。」

有份出席視象會議的司法部長巴爾對州長說,他們必須主導及控制街道,不要向群眾作出反應,並敦促州長要對付搞事的人。

