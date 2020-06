舊金山周末暴力示威120人被捕 警方搜出手槍爆炸品

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山過去一個周末的聲援集會,最終演變成暴力搶劫,警方最少拘捕120人,聯合廣場一帶超過30間名店被人破門搶掠,市府周一晚8時起第二日實施宵禁,市長布里德周一舉行和平集會,親自下跪悼念George Floyd。

舊金山警察局局長Bill Scott表示,過去兩日一共拘捕了120人,周六晚上的騷亂,聯合廣場一帶至少30間店鋪被破壞及搶掠,警方當晚拘捕了33人,其中19人轉送地檢處起訴。

Scott指出,前日周六因為沒有增援人員,令到很多警員疲於奔命,周日得到州府增援208名警員,對執法起了很大的作用,在破壞及搶掠發生前,警員已經提前阻止。

Scott說:「本市的示威大部分是和平進行,但也有罪案發生,有人來這裡參與示威,目的就是製造混亂。」

局長指出,周日早上的集會多達5,000到6,000人,他們和平遊行至Hall of Justice,當中一人涉嫌用滑板襲擊警員,另一人企圖用類似電擊槍的武器襲擊警員,二人當場被捕。

周日晚8時實施宵禁後,仍有示威者在市府前集會,不願離去,他們開始用雜物擲向警員,又在場放火,警方立即採取行動拘捕87人,指他們涉嫌違反宵禁令。

警員在被捕人士身上找到一把上了彈的手槍,及其他用作破壞的武器,並在一個背包內找到爆炸品。

Scott表示,舊金山仍在應對新冠疫情,加上近日的騷亂,對於商戶來說可謂雪上加霜,舊金山正踏入重啟經濟的階段,但在回復正常生活前,社會秩序必須要重回正軌。

Scott說:「我們包容和平集會,舊金山讓民眾有機會發聲,但我們不會容忍暴力,不論是對任何人,對示威者、對警員,還是對財物都不能。」

布里德帶領一眾非洲裔社區的領袖在市府前集會,聲援在明尼阿波尼斯市白人警員跪頸8分鐘而最後死亡的非洲裔男子George Floyd,市長更一度單膝下跪,對繼續爭取非裔平權的運動以示支持。

布里德說:「如果有任何人利用這場運動去行使暴力,攻擊其他非洲裔,去分化我們,我們絕不會容忍,不要扭曲我們的原意,我是市長,更重要的是,我是非洲裔女人。」

警方表示,周一晚會出動所有警力,應對任何暴力的犯罪行為,局長亦提醒,舊金山周一晚8時至周二清晨5時會再度實施宵禁。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。