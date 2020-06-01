舊金山周末暴力示威120人被捕 警方搜出手槍爆炸品

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山過去一個周末的聲援集會，最終演變成暴力搶劫，警方最少拘捕120人，聯合廣場一帶超過30間名店被人破門搶掠，市府周一晚8時起第二日實施宵禁，市長布里德周一舉行和平集會，親自下跪悼念George Floyd。

舊金山警察局局長Bill Scott表示，過去兩日一共拘捕了120人，周六晚上的騷亂，聯合廣場一帶至少30間店鋪被破壞及搶掠，警方當晚拘捕了33人，其中19人轉送地檢處起訴。

Scott指出，前日周六因為沒有增援人員，令到很多警員疲於奔命，周日得到州府增援208名警員，對執法起了很大的作用，在破壞及搶掠發生前，警員已經提前阻止。

Scott說：「本市的示威大部分是和平進行，但也有罪案發生，有人來這裡參與示威，目的就是製造混亂。」

局長指出，周日早上的集會多達5,000到6,000人，他們和平遊行至Hall of Justice，當中一人涉嫌用滑板襲擊警員，另一人企圖用類似電擊槍的武器襲擊警員，二人當場被捕。

周日晚8時實施宵禁後，仍有示威者在市府前集會，不願離去，他們開始用雜物擲向警員，又在場放火，警方立即採取行動拘捕87人，指他們涉嫌違反宵禁令。

警員在被捕人士身上找到一把上了彈的手槍，及其他用作破壞的武器，並在一個背包內找到爆炸品。

Scott表示，舊金山仍在應對新冠疫情，加上近日的騷亂，對於商戶來說可謂雪上加霜，舊金山正踏入重啟經濟的階段，但在回復正常生活前，社會秩序必須要重回正軌。

Scott說：「我們包容和平集會，舊金山讓民眾有機會發聲，但我們不會容忍暴力，不論是對任何人，對示威者、對警員，還是對財物都不能。」

布里德帶領一眾非洲裔社區的領袖在市府前集會，聲援在明尼阿波尼斯市白人警員跪頸8分鐘而最後死亡的非洲裔男子George Floyd，市長更一度單膝下跪，對繼續爭取非裔平權的運動以示支持。

布里德說：「如果有任何人利用這場運動去行使暴力，攻擊其他非洲裔，去分化我們，我們絕不會容忍，不要扭曲我們的原意，我是市長，更重要的是，我是非洲裔女人。」

警方表示，周一晚會出動所有警力，應對任何暴力的犯罪行為，局長亦提醒，舊金山周一晚8時至周二清晨5時會再度實施宵禁。

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