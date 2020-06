舊金山成立經濟復甦專案小組助重啟經濟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山為重啟經濟,成立了經濟復甦專案小組,估值官朱嘉文(Carmen Chu)帶大家了解,市府都有哪些方案協助經濟復甦。

舊金山估值官朱嘉文目前也是市府經濟復甦專案小組負責人,她說,在實施居家抗疫令之前,新冠病毒的傳播率機率是一個確診者可以傳給3.5個人,而在居家抗疫令之後,傳播率逐漸下降,目前已低於1。

朱嘉文表示,市府依據這些科學數據,同時根據州府指引,制定舊金山各項經濟活動重開的時間表。

朱嘉文說:「所以如果有某些商業和活動,州府已計劃稍後開放,我們不能試圖更快,這是非常重要一點,要考慮怎樣重開。」

朱嘉文強調,在逐步恢復經濟活動的同時,市民仍要遵守衛生指引,即保持社交距離,戴口罩、勤洗手,因為儘管疫情有放緩趨勢,但病毒仍然存在。

此外,灣區各縣仍要保持緊密溝通,因為經濟重開,一些民眾就會到其他縣市工作,增加與不同人群的接觸機會,以及跨社區傳播機率。

朱嘉文說:「我們需要考慮如何創造彈性經濟,如何幫助工人,確保他們有各項補助,有病毒檢測,生病時可以照顧自己,我們不希望有人生病還去工作,例如當他們感染新冠病毒,或生病有機會傳染給其他人,因為擔心失去工作,在恢復經濟期間這是很重要的一環。」

朱嘉文還說,市府預計受疫情影響,未來3年將有17億財赤,但在沒有疫苗之前,如果恢復經濟,許多商業和工作模式也必須做出相應改變。

