舊金山成立經濟復甦專案小組助重啟經濟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山為重啟經濟，成立了經濟復甦專案小組，估值官朱嘉文（Carmen Chu）帶大家了解，市府都有哪些方案協助經濟復甦。

舊金山估值官朱嘉文目前也是市府經濟復甦專案小組負責人，她說，在實施居家抗疫令之前，新冠病毒的傳播率機率是一個確診者可以傳給3.5個人，而在居家抗疫令之後，傳播率逐漸下降，目前已低於1。

朱嘉文表示，市府依據這些科學數據，同時根據州府指引，制定舊金山各項經濟活動重開的時間表。

朱嘉文說：「所以如果有某些商業和活動，州府已計劃稍後開放，我們不能試圖更快，這是非常重要一點，要考慮怎樣重開。」

朱嘉文強調，在逐步恢復經濟活動的同時，市民仍要遵守衛生指引，即保持社交距離，戴口罩、勤洗手，因為儘管疫情有放緩趨勢，但病毒仍然存在。

此外，灣區各縣仍要保持緊密溝通，因為經濟重開，一些民眾就會到其他縣市工作，增加與不同人群的接觸機會，以及跨社區傳播機率。

朱嘉文說：「我們需要考慮如何創造彈性經濟，如何幫助工人，確保他們有各項補助，有病毒檢測，生病時可以照顧自己，我們不希望有人生病還去工作，例如當他們感染新冠病毒，或生病有機會傳染給其他人，因為擔心失去工作，在恢復經濟期間這是很重要的一環。」

朱嘉文還說，市府預計受疫情影響，未來3年將有17億財赤，但在沒有疫苗之前，如果恢復經濟，許多商業和工作模式也必須做出相應改變。

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