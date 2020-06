美國反警暴示威中 有警員下跪聲援示威者

【有線新聞】

美國這場反警暴的示威,亦有警員加入抗議陣營,甚至有警察首長在示威活動中下跪,悼念遇害的非裔男子弗洛伊德。

新澤西州卡姆登縣,一批警員參與遊行,帶頭拉起「團結一致」橫額的,包括當地警察首長維索茨基。當地警局更轉發遊行片段,指很自豪能與所服務的居民並肩而行。

密歇根州一個警長就向示威者提到,涉嫌用膝蓋壓著非裔男子頸部而被控謀殺的前警員查文。

傑納西縣警長斯旺森說:「不要以為他(查文),代表這個縣或全國各地的警員,我們到處幫助人,不是胡作非為。你告訴我們想做甚麼,跟我們一起走,來吧,一起走。」

他跟一班警員加入遊行隊伍,佛羅里達州的科勒爾蓋布爾斯,就出現這一幕,不同部門的執法人員在市議會前,與示威者一起單膝下跪、祈禱,表達平等團結的信念。

而在加州聖克魯斯縣,當地警察首長米爾斯與數百居民一起跪下,悼念遭警員跪頸後死亡的弗洛伊德,並關注警員針對非裔使用暴力問題。聖克魯斯縣警局發放這張相,又表示完全支持當地的和平示威,會保障他們安全。米爾斯亦在他個人社交帳戶表示,非裔性命非常重要。

