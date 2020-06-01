美國反警暴示威中 有警員下跪聲援示威者

【有線新聞】

美國這場反警暴的示威，亦有警員加入抗議陣營，甚至有警察首長在示威活動中下跪，悼念遇害的非裔男子弗洛伊德。

新澤西州卡姆登縣，一批警員參與遊行，帶頭拉起「團結一致」橫額的，包括當地警察首長維索茨基。當地警局更轉發遊行片段，指很自豪能與所服務的居民並肩而行。

密歇根州一個警長就向示威者提到，涉嫌用膝蓋壓著非裔男子頸部而被控謀殺的前警員查文。

傑納西縣警長斯旺森說：「不要以為他（查文），代表這個縣或全國各地的警員，我們到處幫助人，不是胡作非為。你告訴我們想做甚麼，跟我們一起走，來吧，一起走。」

他跟一班警員加入遊行隊伍，佛羅里達州的科勒爾蓋布爾斯，就出現這一幕，不同部門的執法人員在市議會前，與示威者一起單膝下跪、祈禱，表達平等團結的信念。

而在加州聖克魯斯縣，當地警察首長米爾斯與數百居民一起跪下，悼念遭警員跪頸後死亡的弗洛伊德，並關注警員針對非裔使用暴力問題。聖克魯斯縣警局發放這張相，又表示完全支持當地的和平示威，會保障他們安全。米爾斯亦在他個人社交帳戶表示，非裔性命非常重要。

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