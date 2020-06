奧克蘭宣布周一晚起宵禁 何時解禁另行通知

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭(屋崙)經歷了連續3天的示威和搶掠事件後,市長Libby Schaaf宣布從周一晚起,晚上8點到清晨5點實施宵禁,何時停止宵禁再另行通知。

奧克蘭市的示威活動從上週五開始,但是當晚就出現失控狀態,一名聯邦保安人員被槍殺,周末更有大規模破壞,市中心和華埠商業的暴力行為,商店財物被搶掠一空,Schaaf宣佈從周一晚開始,每晚8點至清晨5點實施宵禁,暫無解禁日期。

Schaaf說:「我們希望夜間宵禁不會減少,奧克蘭和美國的變革呼聲,但我們得出的結論是,我們必須實行宵禁,以恢復某些安全和治安,至今我們已造成太多傷害*

奧克蘭警方表示,這是有組織的犯罪活動,因為有15到30輛汽車同一時間衝撞不同地點的購物商場,而且很多暴徒來自Stockton、Merced,以及南部地區。

奧克蘭警察局臨時局長Suan Manheimer說:「但是僅周日晚11點到凌晨3點之間,我們看到50多宗逮捕事件,其中有槍擊案,也有搶劫案,我們的警察面對大量的石頭、瓶子和各種威脅,警察總部周日晚遭到幾次槍擊。」

市長還說,許多商戶已經是新型肺炎疫情的受害者,而任意破壞和搶掠,令這些商戶和社區雪上加霜,有商戶代表支持實施宵禁。

奧克蘭商戶代表說:「由於這些搶掠者來自奧克蘭市以外,因此我認為我們應受到保護,因為有很多人都是外來者,破壞奧克蘭市,奧克蘭市值得更好,而不是外來者所做的那樣。」

當局表示,在其他城市宣佈實施宵禁時,市府官員仍希望採取其他策略處理暴力危機,但因事態持續惡化,才不得不採取宵禁,制止非法行為。

