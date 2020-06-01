奧克蘭宣布周一晚起宵禁 何時解禁另行通知

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭（屋崙）經歷了連續3天的示威和搶掠事件後，市長Libby Schaaf宣布從周一晚起，晚上8點到清晨5點實施宵禁，何時停止宵禁再另行通知。

奧克蘭市的示威活動從上週五開始，但是當晚就出現失控狀態，一名聯邦保安人員被槍殺，周末更有大規模破壞，市中心和華埠商業的暴力行為，商店財物被搶掠一空，Schaaf宣佈從周一晚開始，每晚8點至清晨5點實施宵禁，暫無解禁日期。

Schaaf說：「我們希望夜間宵禁不會減少，奧克蘭和美國的變革呼聲，但我們得出的結論是，我們必須實行宵禁，以恢復某些安全和治安，至今我們已造成太多傷害*

奧克蘭警方表示，這是有組織的犯罪活動，因為有15到30輛汽車同一時間衝撞不同地點的購物商場，而且很多暴徒來自Stockton、Merced，以及南部地區。

奧克蘭警察局臨時局長Suan Manheimer說：「但是僅周日晚11點到凌晨3點之間，我們看到50多宗逮捕事件，其中有槍擊案，也有搶劫案，我們的警察面對大量的石頭、瓶子和各種威脅，警察總部周日晚遭到幾次槍擊。」

市長還說，許多商戶已經是新型肺炎疫情的受害者，而任意破壞和搶掠，令這些商戶和社區雪上加霜，有商戶代表支持實施宵禁。

奧克蘭商戶代表說：「由於這些搶掠者來自奧克蘭市以外，因此我認為我們應受到保護，因為有很多人都是外來者，破壞奧克蘭市，奧克蘭市值得更好，而不是外來者所做的那樣。」

當局表示，在其他城市宣佈實施宵禁時，市府官員仍希望採取其他策略處理暴力危機，但因事態持續惡化，才不得不採取宵禁，制止非法行為。

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