奧克蘭San Leandro商舖被搶掠 有人向警局開槍

June 1, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
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【KTSF】

灣區多地周日晚續有示威，抗議明尼蘇達州白人警員跪下壓著非裔男子頸部致死案件，東灣奧克蘭（屋崙）市警方周一早上表示，約有60人在示威中被捕，他們涉嫌向警員開搶、刑事破壞、搶掠和非法持有槍械等。

警方表示，周一凌晨12時9分，有人向位於7街455號的奧克蘭警察總部開槍，事件中無人受傷，警方扣查3名懷疑涉案人士。

奧克蘭全市多處地點都發生搶掠案件，亦有發生非法汽車街頭表演，警方拘捕一人，拖走一輛汽車。

有警員在應對示威時受傷，需要送院治療，沒有生命危險。

San Leandro市也發生多宗搶掠案件，有數十商舖受害，警方呼籲商戶點算財物損失後才報案。

明州白人警員跪殺非裔男子George Floyd案，在全美多地引發示威及搶掠事故，Alameda縣警周日晚呼籲民眾留守室外，以策安全。

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