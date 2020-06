奧克蘭San Leandro商舖被搶掠 有人向警局開槍

【KTSF】

灣區多地周日晚續有示威,抗議明尼蘇達州白人警員跪下壓著非裔男子頸部致死案件,東灣奧克蘭(屋崙)市警方周一早上表示,約有60人在示威中被捕,他們涉嫌向警員開搶、刑事破壞、搶掠和非法持有槍械等。

警方表示,周一凌晨12時9分,有人向位於7街455號的奧克蘭警察總部開槍,事件中無人受傷,警方扣查3名懷疑涉案人士。

奧克蘭全市多處地點都發生搶掠案件,亦有發生非法汽車街頭表演,警方拘捕一人,拖走一輛汽車。

有警員在應對示威時受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

San Leandro市也發生多宗搶掠案件,有數十商舖受害,警方呼籲商戶點算財物損失後才報案。

明州白人警員跪殺非裔男子George Floyd案,在全美多地引發示威及搶掠事故,Alameda縣警周日晚呼籲民眾留守室外,以策安全。

