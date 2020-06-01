奧克蘭聯邦保安員中槍亡 未知是否與示威有關

【KTSF】

位於東灣奧克蘭（屋崙）市中心的Ronald V. Dellums聯邦大樓上周五晚發生槍擊案，一名聯邦保安員中槍不治，另有一人中槍受傷，聯邦調查局（FBI）呼籲公眾提供消息，協助破案。

當局已證實，死者是53歲男子Dave Patrick Underwood，居住在Pinole市。

警方稱，當時有汽車駛近位於Clay街1301號的聯邦大樓，有人從該輛汽車開槍，子彈射中Underwood和另一名保安員。

事發時，奧克蘭市中心發生反警暴示威，暫時未知兩者是否有關連，當局尚未確定行兇動機，也未有人被捕。

由於兩人中槍時身處聯邦大樓，而且是以合約工形式受僱於國土安全部，因此案件的調查工作由FBI主導，奧克蘭警局會配合調查。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。