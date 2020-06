奧克蘭聯邦保安員中槍亡 未知是否與示威有關

【KTSF】

位於東灣奧克蘭(屋崙)市中心的Ronald V. Dellums聯邦大樓上周五晚發生槍擊案,一名聯邦保安員中槍不治,另有一人中槍受傷,聯邦調查局(FBI)呼籲公眾提供消息,協助破案。

當局已證實,死者是53歲男子Dave Patrick Underwood,居住在Pinole市。

警方稱,當時有汽車駛近位於Clay街1301號的聯邦大樓,有人從該輛汽車開槍,子彈射中Underwood和另一名保安員。

事發時,奧克蘭市中心發生反警暴示威,暫時未知兩者是否有關連,當局尚未確定行兇動機,也未有人被捕。

由於兩人中槍時身處聯邦大樓,而且是以合約工形式受僱於國土安全部,因此案件的調查工作由FBI主導,奧克蘭警局會配合調查。

