紐森指加州不會全州宵禁 數千國民警衛軍維持治安

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示,有幾千名國民警衛軍協助地方政府維持治安,紐森又表明不會全州實施宵禁。

紐森周一在首府沙加緬度一間非洲裔教堂召開記者會。

紐森說:「並不是非裔社區造成全國現況,而是我們,我們的制度要負責,我們需要對此時此刻負責。」

紐森形容,現時全國的亂象是另一種疫情,他反對以暴易暴,強調不容許有人趁火打劫。

紐森說:「搶掠、暴力、恐嚇他人,在這州和國家沒有分,我們應該徹底杜絕。」

紐森表示,周一有再多1,100名國民警衛軍加入候命,全州有4千多名國民警衛軍,可以協助地方政府平息暴亂,加州公路巡警也全面投入,幫助地方政府執法。

有記者問到紐森會不會實施全州宵禁,他這樣回答:「我相信每個地方情況不同,Del Norte與其他地區,又例如聖地牙哥和灣區就很不同,作為前市長,我深深體會到(地方政府)按照實時情況作決定。」

疫情方面,紐森被問到是否擔心示威活動群眾聚集,會增加新型肺炎傳播,紐森表示,鼓勵加州所有人接受病毒檢測,直至周日為止,加州共有113,006宗確診個案,較對上一天多了2,423宗,共有4,251人死於新型肺炎,死亡人數較星期六多了38人。

