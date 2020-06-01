紐森指加州不會全州宵禁 數千國民警衛軍維持治安

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示，有幾千名國民警衛軍協助地方政府維持治安，紐森又表明不會全州實施宵禁。

紐森周一在首府沙加緬度一間非洲裔教堂召開記者會。

紐森說：「並不是非裔社區造成全國現況，而是我們，我們的制度要負責，我們需要對此時此刻負責。」

紐森形容，現時全國的亂象是另一種疫情，他反對以暴易暴，強調不容許有人趁火打劫。

紐森說：「搶掠、暴力、恐嚇他人，在這州和國家沒有分，我們應該徹底杜絕。」

紐森表示，周一有再多1,100名國民警衛軍加入候命，全州有4千多名國民警衛軍，可以協助地方政府平息暴亂，加州公路巡警也全面投入，幫助地方政府執法。

有記者問到紐森會不會實施全州宵禁，他這樣回答：「我相信每個地方情況不同，Del Norte與其他地區，又例如聖地牙哥和灣區就很不同，作為前市長，我深深體會到（地方政府）按照實時情況作決定。」

疫情方面，紐森被問到是否擔心示威活動群眾聚集，會增加新型肺炎傳播，紐森表示，鼓勵加州所有人接受病毒檢測，直至周日為止，加州共有113,006宗確診個案，較對上一天多了2,423宗，共有4,251人死於新型肺炎，死亡人數較星期六多了38人。

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