香港六四晚會首被禁 支聯會批借疫打壓

【有線新聞】

香港警方以防疫為由，首次禁止支聯會在維園舉行六四燭光集會，支聯會表示當晚會8人一組入維園點燭光，又呼籲市民在各區悼念。

支聯會過去30年都在維園舉行燭光集會，今年首次被禁止，警方向他們發出禁止集會通知，指限聚令仍然生效，舉行或參加公眾集會會破壞公共秩序，亦考慮到新型肺炎具高傳染性，目前仍有導致社區爆發的風險，又指專家建議應減少社交接觸，相信舉行公眾集會會對大眾健康構成重大威脅，即使施加相關條件，都無助維護公共安全。

警方亦指任何人如出席有關集會，會構成未經批准集結，支聯會認為警方是借疫情打壓。

支聯會主席李卓人表示：「現時在香港宗教集會可以，學校已復課，所有商業活動恢復，餐廳都是1.5米（距離）。我就不明白為何我們保持1.5米集會就不可以？」

支聯會指成員當晚會堅持入維園點燭光，會安排八人一組，保持距離，同時會在網上另有直播、主持默哀，呼籲市民「遍地開花」在各區參與悼念。

李卓人說：「我們不希望維園的燭光，在今年六四31周年斷了燭光傳統，大家的做法是個人自發行為，警方如果是合理就不會驅散、不會拘捕。」

支聯會亦指會再討論是否就警方的決定上訴。

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