香港六四晚會首被禁 支聯會批借疫打壓

香港警方以防疫為由,首次禁止支聯會在維園舉行六四燭光集會,支聯會表示當晚會8人一組入維園點燭光,又呼籲市民在各區悼念。

支聯會過去30年都在維園舉行燭光集會,今年首次被禁止,警方向他們發出禁止集會通知,指限聚令仍然生效,舉行或參加公眾集會會破壞公共秩序,亦考慮到新型肺炎具高傳染性,目前仍有導致社區爆發的風險,又指專家建議應減少社交接觸,相信舉行公眾集會會對大眾健康構成重大威脅,即使施加相關條件,都無助維護公共安全。

警方亦指任何人如出席有關集會,會構成未經批准集結,支聯會認為警方是借疫情打壓。

支聯會主席李卓人表示:「現時在香港宗教集會可以,學校已復課,所有商業活動恢復,餐廳都是1.5米(距離)。我就不明白為何我們保持1.5米集會就不可以?」

支聯會指成員當晚會堅持入維園點燭光,會安排八人一組,保持距離,同時會在網上另有直播、主持默哀,呼籲市民「遍地開花」在各區參與悼念。

李卓人說:「我們不希望維園的燭光,在今年六四31周年斷了燭光傳統,大家的做法是個人自發行為,警方如果是合理就不會驅散、不會拘捕。」

支聯會亦指會再討論是否就警方的決定上訴。

