東灣Hayward市警方周一清晨接報,指市內一間CVS藥房發生搶掠事故,警員到場調查期間,開槍射傷一名男疑犯。

警方是於清晨4時左右接獲舉報,現場位於Harder路夾Mission大道的CVS藥房,警方稱,事故中有警員開槍,但沒有透露細節。

中槍疑犯受輕傷,送院治療後已出院,目前被警方扣查,另外還有3人涉嫌搶掠被捕,沒有警員受傷。

Hayward市警方與Alameda縣地檢署正調查開槍事件,任何人如能提供消息,請聯絡Hayward市警局,電話:(510) 293-7176。

