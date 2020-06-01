家人委託進行驗屍報告指Floyd死於窒息

【KTSF 江良慧報導】

被白人警員跪下壓頸致死的非裔George Floyd，其弟弟周一抵達明尼蘇達州案發現場悼念亡兄，而由死者家人委託進行的一項驗屍報告有結果，顯示Floyd是死於窒息和供血不足。

死者Floyd的家人委託密歇根大學的Allecia M. Wilson醫生，和紐約前驗屍官Michael Baden醫生去研究Floyd的死因，其中密歇根大學解剖法醫系主任Wilson醫生周一表示，Floyd是死於持續性受壓所導致的窒息，說當時Floyd的頸部和

背部都受壓，除了導致他腦部供血不足外，也壓到肺部不能呼吸。

這份獨立的驗屍報告與Hennepin縣法醫的初步報告有矛盾，該報告指沒有發現窒息或者被勒死的證據。

Wilson醫生說：「我從訴訟書看到的資料，說沒有創傷性窒息的證據，這是我們不同意的一點，是有證據的，在這個案中，有機械性或創傷性窒息。」

控方依賴的初步驗屍報告，說是Floyd本身既有的心血管病和高血壓導致他死亡，不過Hennepin縣法醫在周一下午發表報告，指Floyd的死是兇殺。

另一方面，Floyd的弟弟Terrence周一親自到Floyd死亡的現場悼念和祈禱，可以看到他情緒激動，腳步不穩，要由同行的朋友攙扶，到後來在現場單膝下跪後，更激動到幾乎暈倒。

之後他呼籲公眾可以繼續示威，但要停止暴力，因為暴力不可以令他哥哥重生。

Terrence說：「你們所做的無法令我兄長復生，一時可能感覺良好，就像喝酒，但最後你會質疑自己做過甚麼。」

他呼籲民眾要靠選票發聲。

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