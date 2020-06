家人委託進行驗屍報告指Floyd死於窒息

【KTSF 江良慧報導】

被白人警員跪下壓頸致死的非裔George Floyd,其弟弟周一抵達明尼蘇達州案發現場悼念亡兄,而由死者家人委託進行的一項驗屍報告有結果,顯示Floyd是死於窒息和供血不足。

死者Floyd的家人委託密歇根大學的Allecia M. Wilson醫生,和紐約前驗屍官Michael Baden醫生去研究Floyd的死因,其中密歇根大學解剖法醫系主任Wilson醫生周一表示,Floyd是死於持續性受壓所導致的窒息,說當時Floyd的頸部和

背部都受壓,除了導致他腦部供血不足外,也壓到肺部不能呼吸。

這份獨立的驗屍報告與Hennepin縣法醫的初步報告有矛盾,該報告指沒有發現窒息或者被勒死的證據。

Wilson醫生說:「我從訴訟書看到的資料,說沒有創傷性窒息的證據,這是我們不同意的一點,是有證據的,在這個案中,有機械性或創傷性窒息。」

控方依賴的初步驗屍報告,說是Floyd本身既有的心血管病和高血壓導致他死亡,不過Hennepin縣法醫在周一下午發表報告,指Floyd的死是兇殺。

另一方面,Floyd的弟弟Terrence周一親自到Floyd死亡的現場悼念和祈禱,可以看到他情緒激動,腳步不穩,要由同行的朋友攙扶,到後來在現場單膝下跪後,更激動到幾乎暈倒。

之後他呼籲公眾可以繼續示威,但要停止暴力,因為暴力不可以令他哥哥重生。

Terrence說:「你們所做的無法令我兄長復生,一時可能感覺良好,就像喝酒,但最後你會質疑自己做過甚麼。」

他呼籲民眾要靠選票發聲。

