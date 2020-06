民眾續抗議警員跪頸殺非裔 特朗普將衝突歸究Antifa組織

【有線新聞】

明尼蘇達州非裔男子遭警員跪頸拘捕後死亡觸發的示威持續,增至最少40個城市,包括首都華盛頓宵禁,特朗普總統再次將衝突歸咎反法西斯組織「Antifa」,宣布會把「Antifa」列為恐怖組織。

洛杉磯以西的聖莫尼卡市,防暴警員向在馬路聚集的示威者施放多枚催淚彈,示威者走避。

相隔一會、警方再度施放催淚彈,現場冒出橙色煙霧。目擊者稱有示威者向警員投擲水樽,警方發射橡膠子彈還撃。

案發的明尼蘇達州明尼阿波利斯市,數千人走上行車大橋遊行,突然有運油車撞向人群。民眾包圍汽車,司機其後被捕。

議會大樓外大批示威者抗議,全副裝備的防暴警員和裝甲車在場戒備。

紐約市、波士頓也有民眾上街。當局在全國部署5,000名國民警衛隊人員應對突發事件。

特朗普再次歸咎反法西斯組織「Antifa」鬧事,宣布會把「Antifa」列為「恐怖組織」,並批評部分傳媒煽動仇恨,鼓吹無政府狀態。

國務卿蓬佩奧接受霍士新聞訪問時,形容今次事件是悲劇,並指警員對待非裔男子弗洛伊德的行動令人厭惡,華府已經迅速回應。

國家安全顧問奧布萊恩接受有線新聞網絡訪問時說,警隊絕大部分是良好公民,只有少數害群之馬是種族主義者,或沒有接受適當訓練,否認警隊系統性地存在種族主義問題。

周六晚上的示威,有記者在奧克蘭市採訪時懷疑中流彈受傷。

