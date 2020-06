Emeryville有匪徒搶掠商店 警方稱與示威無關

【KTSF】

東灣Emeryville周六沒有示威遊行,不過晚上出現匪徒趁機打劫商店,包括Bay Street商場,以及附近的Best Buy、Ross等都有匪徒闖入洗劫。

周六晚間8點多,東灣奧克蘭(屋崙)及Emeryville附近的Best Buy商店,開始有成群匪徒闖入,該商店在疫情期間已關閉。

匪徒破壞大門闖入,將電視機等家電搬到車上後逃逸,並和警方展開追逐戰。

當警方出動警力到特定商店後,匪徒就轉往別的商店下手,Emeryville當地多個購物商場都遭殃,包括Bay Street商場的UNIQLO服飾店,還有Trader Joe’s超市,附近的Ross、販賣酒精飲料的BevMo,以及Sprint商店等手機被洗劫一空。

Emeryville市警長表示,周六出現數百名年輕人來到該市打劫,但相信事件與本週末抗議警察暴力的示威無關,警長周六稍早曾發表聲明安撫社區指,已準備好保護。

Emeryville當地也呼籲居民繼續遵守居家令,避免被本週末可能出現的破壞性活動波及。

