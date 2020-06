林鄭指國安法勢在必行 多名司局長反駁美國制裁措施

【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥說港區國安法立法勢在必行,多名司局長亦在網誌反駁美國的制裁措施,政務司司長張建宗表示,任何對香港的制裁措施都是雙刃劍、損人害己,財政司司長陳茂波指美國的舉動為市場帶來少許干擾,但暫時影響有限。

林鄭月娥在社交網站發文,貼出與多名中國駐外大使的合照,又引述駐美大使崔天凱的文章指,港區國安法立法是保一國兩制前途。林鄭月娥指這次立法工作事關重大、勢在必行,面對外國無理指控,大使們肯定會全力以赴。

司局長亦都再用網誌撰文為國安法護航。政務司司長張建宗批評某些國家一邊主張自身國家安全,另一邊千方百計阻撓中國維護國家安全,形容這種虛偽和雙重標準為人所不齒,又指任何對香港的制裁措施都是雙刃劍、損人害己。

財政司司長陳茂波形容美國借國安法挑起「所謂制裁行動」,美國的舉動為市場帶來少許干擾,但暫時實際影響有限。至於國安法會否對聯繫匯率制度運作有影響,他說這是本港自設機制,經得起風浪,與美國的「香港政策法」無關。

勞福局局長羅致光亦在網誌指,美國舉措日後的歷史描述,可能會說是它們令中央政府更有決心立法,美國應該是會成功爭取到中國為香港制定國安法。

