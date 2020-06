【有線新聞】

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登,在特拉華州威明頓市到訪示威現場,單膝跪地、與一對非裔父子對望。

他戴著口罩,走訪在示威中被破壞的商鋪,並與非裔支持者合照,他承諾若當選總統,會聆聽並推動對話。

