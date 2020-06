灣區多地實施宵禁 Alameda全縣生效

【KTSF 吳宇斌報導】

非裔男子George Floyd被殺事件引發全國示威暴亂,灣區多個城市實施宵禁。

由於不法之徒在灣區多處破壞和搶掠商舖,周日晚灣區有7個城市,包括舊金山、聖荷西、Santa Clara市、Walnut Creek、Danville、Pleasant Hill和San Leandro實施宵禁,周一就有更多城市宣布宵禁令。

東灣Alameda縣縣警辦公室周一下午發出全縣範圍的宵禁令,縣內的奧克蘭(屋崙)、Alameda市、Fremont、Hayward、Union City亦各自宣布宵禁令,居民必須要在晚上8點到翌日凌晨5點留在室內,San Leandro的宵禁令則從傍晚6點到翌日凌晨5點。

北灣Santa Rosa市也在周一宣布實施宵禁,舊金山周一晚繼續實施宵禁。

Contra Costa縣內,Danville、Lafayette、Pleasant Hill、Walnut Creek 4個城市有宵禁措施,其中Walnut Creek從傍晚6點開始宵禁。

南灣Santa Clara縣內,Santa Clara市和聖荷西從晚上8點半到翌日凌晨5點實施宵禁。

宵禁期間,民眾應留在室內,但應急人員、醫護人員、前往就醫的人士、無家可歸者和新聞記者除外。

另外,不少連鎖零售商業,例如Target、Walmart、CVS等旗下部分門店會關閉,如果民眾日間需要前往,最好提前打電話詢問。

有關最新的宵禁措施,請各位民眾密切留意當局發出的緊急信息。

