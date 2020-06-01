灣區多地實施宵禁 Alameda全縣生效

【KTSF 吳宇斌報導】

非裔男子George Floyd被殺事件引發全國示威暴亂，灣區多個城市實施宵禁。

由於不法之徒在灣區多處破壞和搶掠商舖，周日晚灣區有7個城市，包括舊金山、聖荷西、Santa Clara市、Walnut Creek、Danville、Pleasant Hill和San Leandro實施宵禁，周一就有更多城市宣布宵禁令。

東灣Alameda縣縣警辦公室周一下午發出全縣範圍的宵禁令，縣內的奧克蘭（屋崙）、Alameda市、Fremont、Hayward、Union City亦各自宣布宵禁令，居民必須要在晚上8點到翌日凌晨5點留在室內，San Leandro的宵禁令則從傍晚6點到翌日凌晨5點。

北灣Santa Rosa市也在周一宣布實施宵禁，舊金山周一晚繼續實施宵禁。

Contra Costa縣內，Danville、Lafayette、Pleasant Hill、Walnut Creek 4個城市有宵禁措施，其中Walnut Creek從傍晚6點開始宵禁。

南灣Santa Clara縣內，Santa Clara市和聖荷西從晚上8點半到翌日凌晨5點實施宵禁。

宵禁期間，民眾應留在室內，但應急人員、醫護人員、前往就醫的人士、無家可歸者和新聞記者除外。

另外，不少連鎖零售商業，例如Target、Walmart、CVS等旗下部分門店會關閉，如果民眾日間需要前往，最好提前打電話詢問。

有關最新的宵禁措施，請各位民眾密切留意當局發出的緊急信息。

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