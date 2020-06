舊金山市中心多店遭搶掠 周日晚再實施宵禁

【KTSF】

明尼蘇達州白人警察涉嫌跪殺非洲裔男子George Floyd一案,舊金山週六舉行的集會最終演變成暴力搶劫事件,聯合廣場一帶最少20多間商店被破門搜掠,連華埠一些珠寶鐘錶店亦受波及,警方至今拘捕了最少十人,市長布里德表示,有人將這些犯法行為視作遊戲,舊金山周日晚8時至週一清晨5時將會再度實施宵禁。

舊金山及東灣San Leandro周六中午分別舉行集會,聲援在被捕過程中死亡的非裔男子,舊金山的集會一直和平進行,直到晚上9時,近百人在市中心聚集,有人趁機打破折扣店,Saks OFF 5th的櫥窗玻璃,並入內搶掠。

和平的集會亦演變成暴力衝突,約20名示威者突然向在場戒備的警方丟玻璃瓶及雜物,警方其後宣布民眾非法集會。

市中心的情況進一步失控,大批人士在聯合廣場一帶打破商店玻璃,並入內搶掠,至少有25至30間商鋪受破壞,預計損失過百萬元。

為了防止暴力事件再發生,舊金山市長布里德宣布周日晚8時至周一清晨5時實施宵禁,除了執法人員、醫護、需要急救服務的人、傳媒及無家可歸者外,任何市民在這段時間不能外出。

布里德指,體諒大家見到多一名非裔人士被殺的心情,她自己亦感同身受,舊金山絕對允許和平集會,但當集會演變成破壞搶劫,市府絕對不能夠接受。

布里德表示,看過有人破壞商店的片段後,她發現有人覺得入店搶劫是一個遊戲,同時她亦留意到很多在街上的人都是未成年人士,所有破壞城市的行為都不能接受,宵禁令或會一直持續。

警方會用武力應對,布里德亦請求州府的協助,州府會派出約兩百名警員增援,應對可能再次發生騷亂。

警察局局長Bill Scott表示,至今正式拘捕了最少十人,另外扣留及票控了多人,Scott透露,周六晚生事的人當中,有不少都是非舊金山居民,他促請民眾今晚要留在家中。

在聯合廣場附近的華埠,多間珠寶鐘錶店亦被人打破玻璃窗,停在華埠的多輛汽車被爆竊,暫時未知道實際的損失有多少。

另外,市府亦擔心疫情尚未過去,這種沒有保持社交距離的大型集會,會進一步令疫情惡化。

