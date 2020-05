影評：帶復古味的科幻片《浩瀚的夜晚》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

50年代新墨西哥州一個小鎮,夜空中存在一個可能來自外太空的迷。

新墨西哥州的一個小鎮Cayuga,一個晚上舉行一場高中籃球賽。鎮中的兩個青少年,Everett 準備到播音室開始他一個晚上的節目,而Fay 則要開始她當接線員的班。50年代打電話的時候,還是需要有人為你接線。在值班時,Fay 也開著收音機聽Everett 的節目。收音卻被一個奇異的播音頻率干擾。Fay 向Everett 提出她這個發現之後,Everett 將廣播錄音重播,要聽眾幫忙解迷。從兩位聽眾提供的訊息,Everett 和Fay 對這來自小鎮上空的來源追蹤。在小鎮上空盤旋的,到底是什麼東西?要的又是什麼?

導演Andrew Patterson d的這部處女作中,運用復古的視覺處理,看似從20世紀中期的電視效果。帶接近單色調的影像,加上人物當年對白的特色,將觀眾帶入這個充滿浪漫韻味的年代。

90分鐘的影片,前半部卻非常緩慢,強迫觀眾考驗耐性。整部電影就只是講述一個晚上發生的故事,呈現的緊張鏡頭也比一般現代電影來得低調。但是導演在這些鏡頭之間,也美妙的穿插一些帶豐富想像的過渡畫面和一些看似不可思議的流動鏡頭,令人感到讚嘆。電影帶有《第三類接觸》影子,結尾卻有些許冷場,給人一種希望了解更多的渴望。觀眾逐漸投入戲中人物追求真相的過程,但後來卻出現一種撲空的感覺。

《浩瀚的夜晚 The Vast of Night》帶大家回味50年的媒體視覺。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可以透過Amazon Prime Video 串流平台觀看。

Rating: 3.5 out of 5 stars

