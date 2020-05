【KTSF】

特朗普總統周五宣布,美國將會終止與世界衛生組織的關係,指稱世衛沒有充分應對新型肺炎疫情,原因是世衞被中國「完全掌控」。

特朗普指稱,在新型冠狀病毒發現初期,中國官員漠視向世衛通報的職責,而且向世衛施壓誤導全球。

特朗普說,美國向世衛撥款4.5億元,但中國只撥款約4,000萬元。

特朗普表示,將會把款項調動到其他全球緊急的衛生項目,但沒有說明細節。

世衛的財政來源主要來自美國,如果美國脫離世衛,將會大幅削弱世衛的運作。

