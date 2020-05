【有線財經】

受新型肺炎影響,美國個人支出錄得有紀錄最大跌幅。

商務部公布,受惠疫情援助,4月的個人收入大幅增加10.5%,市場預期跌6.5%。

個人支出大跌13.6%,是1959年有統計以來最大跌幅,較預期跌12.6%差。個人實質開支跌13.2%,儲蓄率急升至33%。

4月個人消費物價指數按月跌0.5%,符合預期,按年升0.5%,核心指數按月跌0.4%,按年升1%。

