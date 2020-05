消息指特朗普擬驅逐幾萬名在美留學中國研究生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有消息指,特朗普總統對中國實施制裁,有計劃驅逐幾萬名在美留學的中國研究生。

報導指,特朗普正計劃取消所有跟中國解放軍或中國情報部門有關連的中國研究生的簽證,他暫時未簽署有關命令。

有專家分析指出,特朗普一旦落實此舉,將會令明年在美國大學讀書的中國留學生人數大減三成,也會對於依賴大量移民員工的灣區矽谷高科技業界造成影響。

舊金山大學教授鄺鐵誠(Stanely Kwong)說:「特朗普這個政策當然是對他的”美國優先”政策,對他自己有幫助,但長遠來說對美國就不好,美國本身讀博士的學生已經越來越少,如果他肯將這個移民政策撇開,我覺得很多(來自中國)

人才會留在美國。」

他又認為,政策一旦落實,將會有更多中國研究生回流中國,反而會促進中國科技界的發展。

另外,華人權益促進會就認為,特朗普這樣做會增加在美國的反華浪潮,助長一些針對華裔居民的歧視。

華人權益促進會行政主任崔貞文(Cynthia Choi)說:「他們經常以國家安全或公眾利益為由實施一些政策,但這些政策實際上會損害我們亞裔社區,造成更多針對亞裔的攻擊。」

根據國際教育協會數據指出,美國在2019年一共有超過36萬名中國留學生,其中超過一半是研究生,佔所有海外留學生約三成,他們為美國經濟貢獻大約150億元,包括學費和生活費。

中美雙方最近就貿易、新型肺炎疫情,以及中國訂立《香港區國安法》等問題上關係緊張,美國一直在找方法制裁中國。

中國就指,會對特朗普取消中國留學生簽證的行動採取反制措施,提出取消幾間美國新聞媒體的記者簽證,包括華盛頓郵報和紐約時報。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。