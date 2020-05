【有線新聞】

特朗普總統宣布加強管制社交媒體後,再有帖文被Twitter標籤,要點擊告示後方能閱讀原文內容。

該帖文譴責明尼阿波利斯示威者是「暴徒」,行徑令懷疑遭受警暴死亡的非裔男子弗洛伊德蒙羞,軍隊已準備就緒,「當有搶掠,就會開槍」。

Twitter表示,帖文美化暴力違反使用守則,禁止用戶按讚、回應,轉發時要附加評論,但認為帖文內容與公共事務有關,將其保留符合公眾利益。

