特朗普簽行政命令監管社交媒體平台

【KTSF 蔡璐陽報導】

Twitter較早時指控特朗普總統兩個推文有誤導成份之後，特朗普認為，這些社交媒體公司擁有沒有制衡的權力，因此特朗普周四簽署行政命令，去監管社交媒體平台，以維護言論自由。

特朗普表示，美國正面對歷來最大的危險之一，就是社交媒體缺乏制衡，因此他周四簽署行政命令，去監管社交媒體平台，以維護言論自由。

特朗普說：「它們擁有不受制衡的權力，去審查、限制、剪輯、改變、收藏、改動等基本上任何形式的通訊，在私人或公眾之間，在美國史上前所未有，一小撮企業控制這麼龐大的人類互動，當中包括個人控制大幅領土，我們不容許這樣發生。」

有分析認為，這項行政命令正在測試白宮權力的界限範圍，長遠的法律挑戰就是如何限制大型社交媒體的權利，主要是透過重新演繹1996年一條關鍵法例，以保障網站和科技公司避免捲入法律訴訟。

有法律專家指出，特朗普這項行政命令有可能違反憲法，因為可能侵犯第一修正案賦予私營公司的權利，同時他的做法也似乎繞過司法和立法機關。

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