特朗普簽行政命令監管社交媒體平台

Twitter較早時指控特朗普總統兩個推文有誤導成份之後,特朗普認為,這些社交媒體公司擁有沒有制衡的權力,因此特朗普周四簽署行政命令,去監管社交媒體平台,以維護言論自由。

特朗普表示,美國正面對歷來最大的危險之一,就是社交媒體缺乏制衡,因此他周四簽署行政命令,去監管社交媒體平台,以維護言論自由。

特朗普說:「它們擁有不受制衡的權力,去審查、限制、剪輯、改變、收藏、改動等基本上任何形式的通訊,在私人或公眾之間,在美國史上前所未有,一小撮企業控制這麼龐大的人類互動,當中包括個人控制大幅領土,我們不容許這樣發生。」

有分析認為,這項行政命令正在測試白宮權力的界限範圍,長遠的法律挑戰就是如何限制大型社交媒體的權利,主要是透過重新演繹1996年一條關鍵法例,以保障網站和科技公司避免捲入法律訴訟。

有法律專家指出,特朗普這項行政命令有可能違反憲法,因為可能侵犯第一修正案賦予私營公司的權利,同時他的做法也似乎繞過司法和立法機關。

