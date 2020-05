【KTSF】

特朗普總統周五在白宮玫瑰園宣布,美國將會制裁削弱香港高度自治的中國官員,同時會展開程序,結束香港回歸後一直享有的貿易優惠待遇。

中國人大稍早表決通過制定香港維護國家安全的法律,立法後不需經香港立法會,直接在香港頒布實施,國務卿蓬佩奧周三去函國會指出,香港已不再享有高度自治,因此不再符合享有回歸後美國給予的貿易優惠待遇。

特朗普周五發言時說:「中國已用一國一制,取代之前承諾的一國兩制,因此我已指示部門展開取消香港優惠待遇的程序。」

他說此舉將覆蓋所有與香港定立的廣泛協議,包括引渡條例、技術出口管制等,另外,美國亦會制裁那些壓制香港自由的中國官員。

