居家抗疫學校停課 新移民初中生學習不鬆懈（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合校區一名剛剛從中國來到美國的初中生,在居家令期間不斷努力學習,而校區又怎樣在疫情中掌握機會,幫助仍在學習英文的學生呢?

13歲的程冠翔是舊金山Marina初中7年級學生,從中國來到舊金山差不多半年,現在與其他學生一樣在家裡學習。

程冠翔說:「我認為在家裡學習更加幫助我進步,因為這樣的話,我不會錯過任何一個作業,也讓我更完美的完成我所有作業,並且我有媽媽在身邊幫助我。」

舊金山聯合校區因應居家令期間的學習模式,特地設計ELD英語發展課程,培養學生閱讀和寫作的技巧。

舊金山校區多語言課程部門主管Amy Brooks Gottesfeld說:「我們希望減輕老師的負擔,提供高質素的課程,因應學生在疫情中所見所聞,幫助學生培養語言技巧,讓他們能表達自己的期望,感受和這段時期的需要。」

程冠翔說:「我記得昨天爸爸叫我跟他出去送安全物資給其他人,過程相當沉悶,可是沿途景色很美。」

程冠翔講到居家令後,第一次跟爸爸外出的經歷,程冠翔的媽媽閻旭這段時間也在家陪伴兒子,鼓勵他學習。

閻旭說:「其實我很支持老師布置寫日記這種作業,這樣使他的語言得到更多的應用,特別是可以把他的思想,轉化為文字,也是對生活的紀錄,我覺得非常有意義。」

老師給的功課包括語法、做句和寫文章,老師也花時間了解學生的需要,程冠翔除了做好功課之外,每天臨睡前都會和父母一起閱讀課外書,一家人都很重視每天的生活規律。

閻旭說:「就是我們每天保持適量的閱讀,按時完成作業,適當的運動,保持很好的心情。」

