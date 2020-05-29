居家抗疫學校停課 新移民初中生學習不鬆懈（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合校區一名剛剛從中國來到美國的初中生，在居家令期間不斷努力學習，而校區又怎樣在疫情中掌握機會，幫助仍在學習英文的學生呢？

13歲的程冠翔是舊金山Marina初中7年級學生，從中國來到舊金山差不多半年，現在與其他學生一樣在家裡學習。

程冠翔說：「我認為在家裡學習更加幫助我進步，因為這樣的話，我不會錯過任何一個作業，也讓我更完美的完成我所有作業，並且我有媽媽在身邊幫助我。」

舊金山聯合校區因應居家令期間的學習模式，特地設計ELD英語發展課程，培養學生閱讀和寫作的技巧。

舊金山校區多語言課程部門主管Amy Brooks Gottesfeld說：「我們希望減輕老師的負擔，提供高質素的課程，因應學生在疫情中所見所聞，幫助學生培養語言技巧，讓他們能表達自己的期望，感受和這段時期的需要。」

程冠翔說：「我記得昨天爸爸叫我跟他出去送安全物資給其他人，過程相當沉悶，可是沿途景色很美。」

程冠翔講到居家令後，第一次跟爸爸外出的經歷，程冠翔的媽媽閻旭這段時間也在家陪伴兒子，鼓勵他學習。

閻旭說：「其實我很支持老師布置寫日記這種作業，這樣使他的語言得到更多的應用，特別是可以把他的思想，轉化為文字，也是對生活的紀錄，我覺得非常有意義。」

老師給的功課包括語法、做句和寫文章，老師也花時間了解學生的需要，程冠翔除了做好功課之外，每天臨睡前都會和父母一起閱讀課外書，一家人都很重視每天的生活規律。

閻旭說：「就是我們每天保持適量的閱讀，按時完成作業，適當的運動，保持很好的心情。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。