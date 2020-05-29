舊金山灣景及訪谷區居民可接受新型肺炎免費檢測

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山的新冠肺炎疫情，影響非白人族群不成正比，東南部的灣景區和訪谷區將在未來4天，舉行免費的病毒和抗體檢測，當局希望當地居民進行檢測。

截至5月28號為止，舊金山的超過2,400宗，新冠肺炎確診病例中，灣景區和獵人角居民中有194宗。

Mission區最近一次社區病毒檢測活動，揭發許多無症狀確診病例，公共衛生局因此希望，在東南區進行相同的病毒檢測。

包括灣景區、獵人角、Sunnydale和訪谷區的第十選區居民，或在這選區工作、活動、進行宗教活動的人，都可以前去檢測中心。

年齡在4歲以上的人士，都可以獲得兩種檢測，一個是從鼻孔收取樣本的病毒檢測，另外一個是抽血化驗體內是否有抗體，當局希望通過找到這些病例控制疫情。

這個周末，5月30日和31日的檢測中心將設在Leola Havard學校，地址是Oakdale Avenue 1520號，時間是上午9點至下午5點。

下周一和周二6月1日和2日的檢測中心，將設在Herz遊樂場，地址是Visitacion Avenue 1701號，時間是上午9點至傍晚7點。

當局將提供中文語言服務，而為了鼓勵當地居民參與，也將派發包括口罩和一些食物和生活用品。

當局表示，測試一般需要20到30分鐘，也不需要預約。

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