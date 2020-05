舊金山灣景及訪谷區居民可接受新型肺炎免費檢測

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山的新冠肺炎疫情,影響非白人族群不成正比,東南部的灣景區和訪谷區將在未來4天,舉行免費的病毒和抗體檢測,當局希望當地居民進行檢測。

截至5月28號為止,舊金山的超過2,400宗,新冠肺炎確診病例中,灣景區和獵人角居民中有194宗。

Mission區最近一次社區病毒檢測活動,揭發許多無症狀確診病例,公共衛生局因此希望,在東南區進行相同的病毒檢測。

包括灣景區、獵人角、Sunnydale和訪谷區的第十選區居民,或在這選區工作、活動、進行宗教活動的人,都可以前去檢測中心。

年齡在4歲以上的人士,都可以獲得兩種檢測,一個是從鼻孔收取樣本的病毒檢測,另外一個是抽血化驗體內是否有抗體,當局希望通過找到這些病例控制疫情。

這個周末,5月30日和31日的檢測中心將設在Leola Havard學校,地址是Oakdale Avenue 1520號,時間是上午9點至下午5點。

下周一和周二6月1日和2日的檢測中心,將設在Herz遊樂場,地址是Visitacion Avenue 1701號,時間是上午9點至傍晚7點。

當局將提供中文語言服務,而為了鼓勵當地居民參與,也將派發包括口罩和一些食物和生活用品。

當局表示,測試一般需要20到30分鐘,也不需要預約。

