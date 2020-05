【KTSF 黃恩光報導】

一個男人涉嫌本月兩次在日落區搶劫華裔女長者,疑犯近日在南加州落網。

舊金山警方透露,33歲Florian Basica和一名同黨,涉嫌5月15號和18號下午時分,分別在日落區Kirkham街夾23 Avenue,以及Noriega街夾29 Avenue搶劫一名75歲和一名94歲華裔女長者,搶走她們的頸鍊。

其中一宗案件,警方表示,疑犯先為女事主戴上一條頸鍊,然後搶走女事主自己的頸鍊。

