舊金山衛生官員強調疫情下帶口罩重要性

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著舊金山重啟經濟即將進入第二階段,舊金山市府衛生官員周五再度強調戴口罩對防止疫情擴散,以及重啟經濟的重要性。

舊金山已宣布重開經濟的第二階段時間表,雖然有很多受疫情影響的商業都希望能儘快恢復營業,不過市府對重開速度仍保持謹慎態度。

舊金山公共衛生局副局長Tomas Aragon說:「我們面臨其他城市所沒有的獨特弱點,我們是美國密度第二大城市,有通勤者進來的時候,我們有很多人,因此儘管我們取得令人難以置信的進步,但我們希望可以保持這些成果,可以保持這些成果,我們希望向前邁進,採取對所有人都安全的方式。」

Aragon表示,政府希望安全重開經濟,但由於以往沒有類似經驗,所以必須在制定重開策略的同時,每前進一步,也要給予兩到四週的時間,觀察實施的效果,因此重開速度不能過快。

Aragon指出,新冠病毒感染風險比流感強,死亡風險也比流感高10倍,所以在沒有疫苗之前,民眾都應習慣戴口罩。

Aragon說:「如果八成人都戴口罩或遮蓋面部,我們就能防止擴散,有巨大效果,所以戴口罩對我們很重要,那些能讓經濟成功重開的國家,都是全民戴口罩。」

市府衛生官員現在也要求市民只要外出都應戴口罩,包括跑步、散步或遛狗等戶外活動,只有在周圍30呎內沒有其他人時,才能脫下口罩呼吸新鮮空氣。

Aragon說:「30呎是說當你靠近某人,當你靠近10碼範圍內,你就戴上口罩,30呎是一個常識,當你接近其他人時,能有足夠時間讓你戴上口罩。」

醫生說,如果在戶外公園與家人野餐,只要與其他群組保持社交距離,也可以不戴口罩。

舊金山市長布里德也感謝市民的配合,並希望市民繼續遵守衛生安全指引,戴口罩、勤洗手、保持社交距離,這樣才能有助加快重啟經濟和各項活動的步伐,也能防止出現第二波疫情。

