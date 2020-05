San Mateo縣下周一起重開教堂 恢復店內購物

【KTSF】

中半島San Mateo縣府公佈進一步放寬居家令,從下星期一開始重開教堂、零售店的室內購物,以及縣內海灘。

縣府的新指引中,規定禮拜場所只限總容納人數的25%,或者少於100人的情況下重開,出席人士必須戴口罩,座位或企位都要保持社交距離,不准在裡面飲食,兒童必須與同住的家人一起,不可以和其他家庭的兒童互動。

零售店可以重開室內購物,不過同時要保持店外取貨和送貨服務,店內必須限制顧客人數,以保持社交距離。

縣府又會重開海灘的停車場,不過呼籲民眾遮蓋口鼻和保持社交距離。

San Mateo縣是灣區第三最多病例的縣,星期五再多兩人死於新型肺炎,至今84人死亡,確診個案達2,061宗。

San Mateo縣府衛生部門指,新指引是為了緩慢有條理地,並在將死亡人數控制在最低情況下,建立民眾免疫,同時希望減低經濟創傷。

他們又指出,新型冠狀病毒繼續在社區傳播,預期新指引會增加人與人的接觸,可能增加染病人數,公眾和商店必須減低病毒傳播,縣府亦要求可以在家工作的人,繼續在家工作。

舊金山都有計劃在6月中進一步重啟經濟和禮拜場所等,Marin縣都計劃進一步放寬。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。