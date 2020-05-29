退休養老規劃專題：在家上班如成趨勢灣區房價會否下降（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項調查，3分之2的舊金山灣區科技公司員工說，如果他們可以永久在家工作，他們都會搬離灣區。

社交網站推特率先宣布允許員工永久在家上班，臉書隨後也宣布部分現職員工，也將獲准全職遠距工作，但也告知如果這些員工搬到其他地方，必須告知公司，他們的薪資也會依據所在地調整，言下之意就是會被減薪。

灣區高租金、高房價、高生活費還有塞車，因此這段期間在家工作相當受歡迎，GitLab的遠距工作負責人Darren Murph認為，遠距上班最大的挑戰之一是，要確保遠程工作者不會覺得自己像二等公民，此外他也坦承，如果想要在公司升遷，遠距上班不是一個好的選擇，因為到公司上班的人，更容易迎合高管並贏得晉升。

如果在家工作成了趨勢，灣區房地產價格是否會下降呢？

華美地產協會前會長陳建芬說：「因為灣區很適合人居住，有很多人才，大家可以交流很多資訊，雖然在疫情時間，大家少了很多社交活動，我相信疫情過後，等有疫苗，大家可以聚在一起的時候，我相信大家可以坐在一起腦力激盪，可以把很多高科技東西想出來。」

79年就移民到灣區的陳建芬說，灣區經歷過大概四次的房地產洗牌，她認為新冠疫情會對房地產市場造成影響，但是影響有限。

陳建芬說：「就像季節有春夏秋冬，房地產每八年十年都是一個循環，現在已經12年，算是蠻長了，所以特朗普總統在前幾年是蠻厲害，把這個循環拉長了，我覺得是有些影響的，就是一定會有循環的，但有些循環（周期）大，有些循環小。」

陳建芬認為，儘管退休後，大部分華人還是喜歡居住在灣區，主要就是方便，加上亞裔人口就佔了40%，比較有歸屬感，如果會搬家也不會搬太遠。

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