退休養老規劃專題：在家上班如成趨勢灣區房價會否下降（視頻）

根據一項調查,3分之2的舊金山灣區科技公司員工說,如果他們可以永久在家工作,他們都會搬離灣區。

社交網站推特率先宣布允許員工永久在家上班,臉書隨後也宣布部分現職員工,也將獲准全職遠距工作,但也告知如果這些員工搬到其他地方,必須告知公司,他們的薪資也會依據所在地調整,言下之意就是會被減薪。

灣區高租金、高房價、高生活費還有塞車,因此這段期間在家工作相當受歡迎,GitLab的遠距工作負責人Darren Murph認為,遠距上班最大的挑戰之一是,要確保遠程工作者不會覺得自己像二等公民,此外他也坦承,如果想要在公司升遷,遠距上班不是一個好的選擇,因為到公司上班的人,更容易迎合高管並贏得晉升。

如果在家工作成了趨勢,灣區房地產價格是否會下降呢?

華美地產協會前會長陳建芬說:「因為灣區很適合人居住,有很多人才,大家可以交流很多資訊,雖然在疫情時間,大家少了很多社交活動,我相信疫情過後,等有疫苗,大家可以聚在一起的時候,我相信大家可以坐在一起腦力激盪,可以把很多高科技東西想出來。」

79年就移民到灣區的陳建芬說,灣區經歷過大概四次的房地產洗牌,她認為新冠疫情會對房地產市場造成影響,但是影響有限。

陳建芬說:「就像季節有春夏秋冬,房地產每八年十年都是一個循環,現在已經12年,算是蠻長了,所以特朗普總統在前幾年是蠻厲害,把這個循環拉長了,我覺得是有些影響的,就是一定會有循環的,但有些循環(周期)大,有些循環小。」

陳建芬認為,儘管退休後,大部分華人還是喜歡居住在灣區,主要就是方便,加上亞裔人口就佔了40%,比較有歸屬感,如果會搬家也不會搬太遠。

