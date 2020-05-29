明尼阿波利斯反警暴示威擴大 國民警衛軍出動

【有線新聞】

明尼蘇達州非裔男子被警員跪頸後死亡案，觸發的示威擴大，有警局被縱火，明尼阿波利斯進入緊急狀態，國民警衛軍出動維持秩序。

明尼阿波利斯有示威者闖入這間警局縱火，現場火光熊熊，冒出大量濃煙。

不少民眾在附近叫囂，附近商店亦被縱火。警局內的警員在較早前已疏散，消防不斷向火場灑水。

非裔疑犯弗洛伊德日前就在附近被警員用膝蓋壓頸後不治，觸發連續3日的衝突，示威者要求拘捕和起訴涉事的警員，多處商店被破壞、搶掠和縱火，市長弗雷宣布進入緊急狀態，要求州政府增援。

州長沃爾茲調動逾500國民警衛軍，主要工作協助消防救援，他強調有必要重建司法制度，修補警民關係。司法部與聯邦調查局官員呼籲公眾冷靜，給予時間徹查。

警方公開報案中心通話記錄，求助人聲稱弗洛伊德使用偽鈔，疑似喝醉並不能自制。

另外，警方披露涉事的警員過往有18項針對他的投訴，但未有透露詳情。

抗議警員針對非裔人士暴力執法的示威，亦蔓延至全國多地，在科羅拉多州丹佛市，有民眾堵路示威，警方施放催淚氣體驅散，紐約市亦有民眾無視限聚令上街遊行。

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