明尼阿波利斯反警暴示威擴大 國民警衛軍出動

明尼蘇達州非裔男子被警員跪頸後死亡案,觸發的示威擴大,有警局被縱火,明尼阿波利斯進入緊急狀態,國民警衛軍出動維持秩序。

明尼阿波利斯有示威者闖入這間警局縱火,現場火光熊熊,冒出大量濃煙。

不少民眾在附近叫囂,附近商店亦被縱火。警局內的警員在較早前已疏散,消防不斷向火場灑水。

非裔疑犯弗洛伊德日前就在附近被警員用膝蓋壓頸後不治,觸發連續3日的衝突,示威者要求拘捕和起訴涉事的警員,多處商店被破壞、搶掠和縱火,市長弗雷宣布進入緊急狀態,要求州政府增援。

州長沃爾茲調動逾500國民警衛軍,主要工作協助消防救援,他強調有必要重建司法制度,修補警民關係。司法部與聯邦調查局官員呼籲公眾冷靜,給予時間徹查。

警方公開報案中心通話記錄,求助人聲稱弗洛伊德使用偽鈔,疑似喝醉並不能自制。

另外,警方披露涉事的警員過往有18項針對他的投訴,但未有透露詳情。

抗議警員針對非裔人士暴力執法的示威,亦蔓延至全國多地,在科羅拉多州丹佛市,有民眾堵路示威,警方施放催淚氣體驅散,紐約市亦有民眾無視限聚令上街遊行。

