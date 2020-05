【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一些亞太裔社區組織為了支持小商業和前線醫護人員等必要服務員工,將會向本地餐廳購買食物送給前線人員。

奧克蘭華裔社區人士陳錫彭說:「我們希望這幾個星期捐助不同地區,我呼籲所有朋友如果可以的話,支持我們,一起幫助我們的小商業,同時間多謝前線工作人員。」

奧克蘭華埠商會等3個社區組織,一共籌得超過3,500元,為前線醫護、消防、警員,以及速遞員、郵差、超市職員等必要服務員工,免費送餐四星期,另外他們又計劃派發5,000幾個口罩給有需要的民眾。

