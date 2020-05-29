紐森稱加州各縣重開步伐完全由縣府決定

【KTSF 黃恩光報導】

加州新型肺炎確診人數接近104,000宗，較之前一天多了差不多2,200宗，死亡人數累計4,068人，州長紐森表示，全州接受檢測人數大幅增加，所以確診人數也會隨之增加，紐森又強調重開的步伐，完全取決於地方縣政府。

紐森表示，加州從最初每天只有2,000人接受測試，到現在每日超過5萬人接受測試，全州180多萬人接受了測試，過去兩個星期，接受測試的人數增加6成，州府會繼續加速推行測試計劃。

紐森指出，亞裔和拉美裔確診和死亡人數與人口比例相稱，可是非洲裔的死亡人數卻遠高於人口比例，令他感到擔心。

全州方面，入院人數有下降趨勢，接受深切治療的人數也平穩，令政府更有信心繼續重開的步伐。

最近，南灣Santa Clara縣公共衛生總監Sara Cody公開表示，擔憂加州重開的速度太快，範圍太廣，紐森周五強調，州府為重開提供指引，地方政府有權根據實際情況決定何時重開。

紐森說：「我們沒說何時，我們說如何重開，地方公衛官員決定何時重開，州府不會強行規定重開的日子。」

紐森透露下星期會公佈第三階段重開的指引，包括理髮店和健身房等，州府也正在草擬學校重開的指引。

州公共衛生部門指出，正密切監察各縣的疫情，而各縣的疫情很不同，舉例指出，東灣Alameda縣的疫情有起有伏，州公共衛生部正關注縣內療養院以及東奧克蘭（屋崙）的狀況，表示會確保當地有足夠的測試，而醫院可以應付到疫情。

州府又提到位於加州東北部的Lassen縣，該縣只有3萬人左右，本來一直沒有確診個案，打算重開，可是最近發現有5宗確診，該縣立即停止重開的計劃。

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