紐森稱加州各縣重開步伐完全由縣府決定

【KTSF 黃恩光報導】

加州新型肺炎確診人數接近104,000宗,較之前一天多了差不多2,200宗,死亡人數累計4,068人,州長紐森表示,全州接受檢測人數大幅增加,所以確診人數也會隨之增加,紐森又強調重開的步伐,完全取決於地方縣政府。

紐森表示,加州從最初每天只有2,000人接受測試,到現在每日超過5萬人接受測試,全州180多萬人接受了測試,過去兩個星期,接受測試的人數增加6成,州府會繼續加速推行測試計劃。

紐森指出,亞裔和拉美裔確診和死亡人數與人口比例相稱,可是非洲裔的死亡人數卻遠高於人口比例,令他感到擔心。

全州方面,入院人數有下降趨勢,接受深切治療的人數也平穩,令政府更有信心繼續重開的步伐。

最近,南灣Santa Clara縣公共衛生總監Sara Cody公開表示,擔憂加州重開的速度太快,範圍太廣,紐森周五強調,州府為重開提供指引,地方政府有權根據實際情況決定何時重開。

紐森說:「我們沒說何時,我們說如何重開,地方公衛官員決定何時重開,州府不會強行規定重開的日子。」

紐森透露下星期會公佈第三階段重開的指引,包括理髮店和健身房等,州府也正在草擬學校重開的指引。

州公共衛生部門指出,正密切監察各縣的疫情,而各縣的疫情很不同,舉例指出,東灣Alameda縣的疫情有起有伏,州公共衛生部正關注縣內療養院以及東奧克蘭(屋崙)的狀況,表示會確保當地有足夠的測試,而醫院可以應付到疫情。

州府又提到位於加州東北部的Lassen縣,該縣只有3萬人左右,本來一直沒有確診個案,打算重開,可是最近發現有5宗確診,該縣立即停止重開的計劃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。