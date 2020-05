【KTSF】

明尼阿波利斯市一名白人警員,在拘捕一名非裔男子時用膝蓋壓著其頸項,導致他死亡,涉案的白人警員周五已被捕。

當局指,涉案警員Derek Chauvin已被捕,他在周一事發翌日被警局革職,另外還有3名警員被革職。

Hennepin縣地檢官Mike Freeman表示,Chauvin已被起訴一項三級謀殺罪和一項誤殺罪,當局不排除會加控更多控罪。

這宗事故在明尼阿波利斯市觸發連續3天暴力示威,周四晚有警局被人縱火,多間商舖被人搶掠。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。