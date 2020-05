Foster City大華99有員工確診新型肺炎

【早前標題寫兩員工確診,實為一員工確診】

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島Foster City的大華超市(Ranch 99),兩天前有員工確診新冠肺炎,店家表示,已遵照衛生單位指引進行消毒。

大華超市表示,週四下午,Foster City分店被知會,其中一名員工確認感染新冠病毒,但尚不清楚是如何被感染。

公司已通知所有曾經接觸該確診員工的其他同事,並要求他們自我隔離14天。

Foster City分店在27日結束營業後,聘請專業公司進行徹底消毒,並通知San Mateo縣衛生單位,在超市門口張貼許多防疫相關資訊,也擺放消毒疫供顧客使用,在店內也持續用英語及中文廣播,要求顧客保持6尺距離。

記者訪問了一些購物人士,他們都表示不擔心,主要原因是不論是員工或是顧客,都做好防護措施。

受訪者多不願上鏡頭,有人說新冠病毒任何地方都會發生,所以不驚訝,也有顧客說日子還是要過,還是得出來買菜。

有顧客說:「每個人都會擔心,但是你要做好自己,每個人做好自己就沒事,對不對,你不能說因為怕你就不生活,生活要繼續,日子要過的啊,不可能待在家裡,我該戴的我該做的,我都做好就OK。」

在新冠病毒疫情期間,超市是最重要的必須服務之一,在超市工作的員工,也被認為是第一線人員,疫情之初,許多超市縮短營業時間,隨著居家令慢慢解封,不少超市也恢復正常的營業時間,不過還是限制人流,以及必須戴口罩才能進去。

