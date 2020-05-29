Foster City大華99有員工確診新型肺炎

【早前標題寫兩員工確診，實為一員工確診】

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島Foster City的大華超市（Ranch 99），兩天前有員工確診新冠肺炎，店家表示，已遵照衛生單位指引進行消毒。

大華超市表示，週四下午，Foster City分店被知會，其中一名員工確認感染新冠病毒，但尚不清楚是如何被感染。

公司已通知所有曾經接觸該確診員工的其他同事，並要求他們自我隔離14天。

Foster City分店在27日結束營業後，聘請專業公司進行徹底消毒，並通知San Mateo縣衛生單位，在超市門口張貼許多防疫相關資訊，也擺放消毒疫供顧客使用，在店內也持續用英語及中文廣播，要求顧客保持6尺距離。

記者訪問了一些購物人士，他們都表示不擔心，主要原因是不論是員工或是顧客，都做好防護措施。

受訪者多不願上鏡頭，有人說新冠病毒任何地方都會發生，所以不驚訝，也有顧客說日子還是要過，還是得出來買菜。

有顧客說：「每個人都會擔心，但是你要做好自己，每個人做好自己就沒事，對不對，你不能說因為怕你就不生活，生活要繼續，日子要過的啊，不可能待在家裡，我該戴的我該做的，我都做好就OK。」

在新冠病毒疫情期間，超市是最重要的必須服務之一，在超市工作的員工，也被認為是第一線人員，疫情之初，許多超市縮短營業時間，隨著居家令慢慢解封，不少超市也恢復正常的營業時間，不過還是限制人流，以及必須戴口罩才能進去。

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