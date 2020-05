【KTSF】

佛羅里達州一家Nordstrom百貨公司內發生槍擊案,造成兩人受傷。

案發在佛州南部Aventura的一家購物商場內,警方表示,周五接近中午之前,有4人在Nordstrom百貨內發生爭吵,然後情勢迅速升高,演變成槍擊案,有兩人受傷送醫。

商場警衛和警方迅速採取行動,逮捕到一名嫌犯,不過警方並未公布其身分,案發後該間百貨暫停營業。

Nordstrom發聲明表示,事件並未造成員工或其他顧客受傷。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。