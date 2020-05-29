新冠病毒疫情捲土重來機會高 專家呼籲勿掉以輕心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

愈來愈多衛生專家警告，如果重啟經濟速度太快，新冠病毒疫情捲土重來的風險很高，面對暑假旅遊來臨，專家建議不能掉以輕心。

舊金山Exploratorium探索博物館每周三針對新冠病毒，邀請專家參加論壇，週三的嘉賓是舊金山加大（UCSF）生物化學教授傳染病專家Joseph DeRisi。

DeRisi曾經參與2003年SARS的研究，當時全球有8,000人感染SARS，現在新冠疫情全球感染人數已超過500萬。

DeRisi認為，新冠病毒無症狀是一個很重要的因素，另外從基因組了解新冠病毒，發現該病毒會自己複製，但是在過程中出現錯誤。

DeRisi用手抄經文為例子，來說明複製過程會出現錯誤，這個錯誤是可以找到源頭的。

很多人問新冠病毒最原始從哪來，他說百分之百就是蝙蝠，DeRisi同時也擔任Chan Zuckerberg Biohub共同主席，該實驗室跟UCSF合作，在灣區進行新冠檢測，他們曾經利用3天時間，在舊金山Mission區為超過4,000人做檢測，證實拉美裔社區受感染程度最高。

DeRisi說：「因此確認我們所懷疑的，該病毒在社區中確實分佈不均，當中的要點是受感染者中，有九成無法居家抗疫，他們必須離家工作。」

針對有人自掏腰包做抗體（antibody）檢測，DeRisi認為沒有必要。

隨著暑假到來，居家令漸漸鬆綁，DeRisi還是取消了所有的旅遊行程，包括孩子的夏令營，DeRisi說原因是：「我現在很擔心，即使灣區（抗疫）做的好，許多縣和州也開始迅速鬆綁，我們從歷史中知道，尤其是像1918年流感一樣，新冠病毒很可能捲土重來，一旦發生，我們會看到許多人生病，這些活動會助長疫情。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。