新冠病毒疫情捲土重來機會高 專家呼籲勿掉以輕心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

愈來愈多衛生專家警告,如果重啟經濟速度太快,新冠病毒疫情捲土重來的風險很高,面對暑假旅遊來臨,專家建議不能掉以輕心。

舊金山Exploratorium探索博物館每周三針對新冠病毒,邀請專家參加論壇,週三的嘉賓是舊金山加大(UCSF)生物化學教授傳染病專家Joseph DeRisi。

DeRisi曾經參與2003年SARS的研究,當時全球有8,000人感染SARS,現在新冠疫情全球感染人數已超過500萬。

DeRisi認為,新冠病毒無症狀是一個很重要的因素,另外從基因組了解新冠病毒,發現該病毒會自己複製,但是在過程中出現錯誤。

DeRisi用手抄經文為例子,來說明複製過程會出現錯誤,這個錯誤是可以找到源頭的。

很多人問新冠病毒最原始從哪來,他說百分之百就是蝙蝠,DeRisi同時也擔任Chan Zuckerberg Biohub共同主席,該實驗室跟UCSF合作,在灣區進行新冠檢測,他們曾經利用3天時間,在舊金山Mission區為超過4,000人做檢測,證實拉美裔社區受感染程度最高。

DeRisi說:「因此確認我們所懷疑的,該病毒在社區中確實分佈不均,當中的要點是受感染者中,有九成無法居家抗疫,他們必須離家工作。」

針對有人自掏腰包做抗體(antibody)檢測,DeRisi認為沒有必要。

隨著暑假到來,居家令漸漸鬆綁,DeRisi還是取消了所有的旅遊行程,包括孩子的夏令營,DeRisi說原因是:「我現在很擔心,即使灣區(抗疫)做的好,許多縣和州也開始迅速鬆綁,我們從歷史中知道,尤其是像1918年流感一樣,新冠病毒很可能捲土重來,一旦發生,我們會看到許多人生病,這些活動會助長疫情。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。