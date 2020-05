【KTSF】

美國大型連鎖店Costco周四宣布,將於6月中恢復店內試食活動,但形式會有所改動。

Costco首席財務總監Richard Galanti透露,Costco將於6月中逐步恢復試食活動,但現階段未能透露細節,不過肯定的是,將不會如以往般,顧客可隨手拿起食物品嚐。

美國爆發新型肺炎疫情後,Costco於3月中起停止試食活動,目前所有顧客到店內購物,都必須戴口罩。

