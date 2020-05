【KTSF】

明尼蘇達州非裔男子被跪下的警員壓頸死亡後,當地觸發連串搶掠及縱火事故,CNN有線新聞的一名記者在進行現場報導時,被州警當場拘捕,過程在電視上直播。

CNN記者Omar Jimenez當時進行直播報導,期間被州警戴上手銬帶走,監製和攝影師也同樣被州警戴上手銬帶走。

州警表示,當時執法人員正在清理現場,回復秩序,被捕者被確認是新聞從業員後已獲得釋放。

CNN在Twitter上表示,拘捕行動明顯違反憲法第一修正案的權利。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。