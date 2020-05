【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥在報章撰文,指全國人大訂立國安法有其必要性,冀市民支持。

林鄭月娥在本港多份報章致函全港市民,指過去一年本港社會飽受創傷,暴力不斷升級構成恐怖主義風險,鼓吹「港獨」及「自決」等組織公然挑戰中央及特區政府。

惟本港現時維護國家安全的法律制度及執行機制不完備,甚至是處於「不設防」的情況,指全國人大從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度及執行機制,是履行中央的權力和責任,亦是對落實「一國兩制」的擔當。

林鄭月娥又指市民可繼續依法享有言論、集會等自由,任何有關的執法,都會嚴格依照法律規定。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。