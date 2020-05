灣區公路快車道將恢復收費 BART擬削1.45億開支（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著灣區各縣居家令逐漸解禁,交通流量也大幅提升,從下星期開始,原本在居家令期間暫停收費的快車道(Express Lane),都將恢復收費。

灣區高速公路快車道從3月20日起因居家令而暫停收費,不過大都會交通委員會(MTC)表示,目前平日的交通流量已達到去年同期水平的六、七成,因此從下星期一,也就是6月1日開始,恢復高速公路快車道收費。

這些路段包括580公路,在Alameda縣境內;680公路,分別在Contra Costa縣、Alameda縣和Santa Clara縣境內的部分路段;237公路,在Santa Clara縣境內的快車道,而駕駛者使用快車道,必須有FasTrak電子收費裝置,收費時間是從早5點到晚8點,收費多少則取決於道路交通的擁擠狀況。

另一方面,受新型肺炎疫情影響,灣區捷運(BART)載客量下跌九成,令收入大幅縮水,董事會計劃削減1.45億元預算開支,以避免裁員以及放無薪假。

當局表示,未來一年會暫停聘請捷運站員工以及捷運警員,可以節省3,600萬元,同時預計可以從聯邦政府獲得2.39億元援助金。

至於捷運班次,短期內仍會維持每半小時一班,預計董事會將於6月25日前通過新修改的預算案。

