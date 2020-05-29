灣區公路快車道將恢復收費 BART擬削1.45億開支（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著灣區各縣居家令逐漸解禁，交通流量也大幅提升，從下星期開始，原本在居家令期間暫停收費的快車道（Express Lane），都將恢復收費。

灣區高速公路快車道從3月20日起因居家令而暫停收費，不過大都會交通委員會（MTC）表示，目前平日的交通流量已達到去年同期水平的六、七成，因此從下星期一，也就是6月1日開始，恢復高速公路快車道收費。

這些路段包括580公路，在Alameda縣境內；680公路，分別在Contra Costa縣、Alameda縣和Santa Clara縣境內的部分路段；237公路，在Santa Clara縣境內的快車道，而駕駛者使用快車道，必須有FasTrak電子收費裝置，收費時間是從早5點到晚8點，收費多少則取決於道路交通的擁擠狀況。

另一方面，受新型肺炎疫情影響，灣區捷運（BART）載客量下跌九成，令收入大幅縮水，董事會計劃削減1.45億元預算開支，以避免裁員以及放無薪假。

當局表示，未來一年會暫停聘請捷運站員工以及捷運警員，可以節省3,600萬元，同時預計可以從聯邦政府獲得2.39億元援助金。

至於捷運班次，短期內仍會維持每半小時一班，預計董事會將於6月25日前通過新修改的預算案。

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