灣區再多8間DMV重開 服務格局有別疫情前（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從周四起,灣區又有8間加州車輛管理局辦事處(DMV)開門營業,但是服務格局跟疫情前有些不同。

從周四起在灣區重開的8間DMV辦事處,分別位於Daly City、Fairfield、Fremont、Pittsburgh、Pleasanton、San Mateo、Santa Clara,以及奧克蘭(屋崙)Coliseum,而大約三個星期前,灣區已有5間DMV辦事處重開,分別是Concord、奧克蘭Claremont、舊金山、聖荷西,以及Santa Rosa。

Santa Clara這間辦事處兩個月來首次重開,前來辦事的居民也已發現跟以往不同,首先就是人沒有以前多,辦事處門外設有專人先問清楚辦事者要辦理的事項,然後告訴民眾應該去哪個櫃台辦理。

如果人多要排隊,地面也有保持社交距離的標誌,工作人員也不時提醒民眾保持社交距離。

當可以進入裡面時,每個人都必須戴口罩,裡面用作筆試的桌台,每隔一個會封起來,以保持社交距離,所有DMV員工也都有戴口罩,但並不是所以人戴手套,不過DMV表示,有為員工提供足夠的防護用品。

沒有預約的人不能入內到櫃台辦理,而且也不能當天預約,如果只是簡單事項,顧客可以使用DMV的自動辦理機,有顧客表示,不擔心辦事處裡面人多,還有顧客自備防護用品前來。

而全州範圍,目前共有71間辦事處已經重開,仍有99間在未來數星期逐步重開。

加州目前共有確診案例101,697宗,死亡案例3,973宗,灣區確診案例13,201宗,死亡案例435宗。

另一方面,蘋果公司在灣區的部分商店,也已從週三重開,不過許多顧客仍不能進入店內,大部分只能在店外取貨,需要店員技術問答等店內服務,則必須事先預約,而且所有顧客都必須接受體溫檢測並戴口罩,在店內也要保持社交距離,商店也有提供消毒紙巾。

蘋果在全球大約有500間實體店,目前有接近一半都已重開。

