灣區再多8間DMV重開 服務格局有別疫情前（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從周四起，灣區又有8間加州車輛管理局辦事處（DMV）開門營業，但是服務格局跟疫情前有些不同。

從周四起在灣區重開的8間DMV辦事處，分別位於Daly City、Fairfield、Fremont、Pittsburgh、Pleasanton、San Mateo、Santa Clara，以及奧克蘭（屋崙）Coliseum，而大約三個星期前，灣區已有5間DMV辦事處重開，分別是Concord、奧克蘭Claremont、舊金山、聖荷西，以及Santa Rosa。

Santa Clara這間辦事處兩個月來首次重開，前來辦事的居民也已發現跟以往不同，首先就是人沒有以前多，辦事處門外設有專人先問清楚辦事者要辦理的事項，然後告訴民眾應該去哪個櫃台辦理。

如果人多要排隊，地面也有保持社交距離的標誌，工作人員也不時提醒民眾保持社交距離。

當可以進入裡面時，每個人都必須戴口罩，裡面用作筆試的桌台，每隔一個會封起來，以保持社交距離，所有DMV員工也都有戴口罩，但並不是所以人戴手套，不過DMV表示，有為員工提供足夠的防護用品。

沒有預約的人不能入內到櫃台辦理，而且也不能當天預約，如果只是簡單事項，顧客可以使用DMV的自動辦理機，有顧客表示，不擔心辦事處裡面人多，還有顧客自備防護用品前來。

而全州範圍，目前共有71間辦事處已經重開，仍有99間在未來數星期逐步重開。

加州目前共有確診案例101,697宗，死亡案例3,973宗，灣區確診案例13,201宗，死亡案例435宗。

另一方面，蘋果公司在灣區的部分商店，也已從週三重開，不過許多顧客仍不能進入店內，大部分只能在店外取貨，需要店員技術問答等店內服務，則必須事先預約，而且所有顧客都必須接受體溫檢測並戴口罩，在店內也要保持社交距離，商店也有提供消毒紙巾。

蘋果在全球大約有500間實體店，目前有接近一半都已重開。

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