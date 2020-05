【KTSF】

耶魯大學一項研究顯示,可以從污水檢測出的新型冠狀病毒數量,來判斷病例增加程度。

感染新型肺炎病毒的人糞便中會有病毒,耶魯大學和康涅狄格州農業試驗站的研究人員,從3月19日到5月1日收集到的資料發現,在人們糞便中檢測出的高病毒數量,預見了3天後增加的入院病例。

研究人員表示,隨著經濟逐漸重開,可以透過對污水進行檢測,預測社區感染的情況。

