明尼阿波利斯非裔疑犯被警員壓頸死亡案,特朗普總統指示聯邦調查局與司法部加快調查。

當地連續第二天有示威,抗議警員使用過度武力,警方發射催淚彈與橡膠子彈驅散,市內多處爆發搶掠。

46歲非裔疑犯弗洛伊德日前涉嫌使用假鈔被捕,警員制服他時以膝蓋跪壓在其頸部,弗洛伊德之後死亡,4名涉事警員被革職。

市長促請檢察部門落案起訴跪頸警員,當局則表示要待解剖鑑定死因,完成調查後再決定是否起訴。總統特朗普形容事件是悲劇,向死者家人致以慰問。

