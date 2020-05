【KTSF】

聯邦勞工部週四公布,美國上周有約210萬人首次申領失業救濟,顯示在美國逐步重開經濟下,仍有不少民眾失去生計,自3月中美國爆發疫情以來,累計約有4,100萬美國人需要申領失業救濟。

最新數字顯示,持續領取失業救濟的民眾,已由2,500萬人減至2,100萬人,是疫情爆發以來首次下滑,顯示有些僱主已開始重新聘用人手,一些曾經失業的人士已找到工作,無須繼續領失業金。

美國4月份的失業率為14.7%,是大蕭條以來從未出現的水平,有不少經濟師估計,5月份的失業率有可能升至接近20%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。