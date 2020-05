【有線新聞】

英國政府表示,如果北京堅持執行港版國安法,英方將會給予持有BNO的港人更大的簽證權利。

英國廣播公司報道,外相藍韜文表示,若北京執意推行港版國安法,英方將會取消BNO持有人只可逗留英國6個月的限制,並延長至12個月,可以申請工作或讀書,而留在英國的時間可以再度延長,為正式成為英國公民鋪路。

