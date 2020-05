特朗普擬就社交媒體頒行政命令 針對免責保護條文

【有線新聞】

特朗普總統將會簽署一項與社交媒體相關的行政命令,據報將要求通訊部門重新闡釋法例,釐清若社交平台自行修改用戶貼文內容後是否會失去免責保護。

不時在Twitter宣布重大政策的美國總統特朗普,周二發貼文指不贊同郵寄投票的做法認為會出現舞弊。Twitter其後在貼文下加上「事實查證」標籤,惹來特朗普不滿,批評Twitter干預大選,扼殺言論自由。他揚言會嚴厲規管,甚至關閉社交媒體公司。

白宮其後宣布,特朗普將會簽署一項與社交媒體有關的行政命令,官方沒透露詳情。

根據《路透社》取得的草稿文本,行政命令會要求聯邦通訊委員會重申闡釋《通信規範法》其中一條條文,該條文本身保障社交平台不會因為用戶在網上的言論而負上法律責任。

新簽署的行政命令將會要求當局釐清,若社交平台自行修改了用戶的內容後是否失去免責保護,行政命令同時要求當局調查社交媒體,有否以「欺詐條例」審核用戶內容,政策是否與服務條款不一致,又會要求白宮科技部門設立「舉報網上審查工具」,收集有關網絡審查的投訴個案提交司法部。

